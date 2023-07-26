Tokat'ta Topçam Şenlikleri'nin 23'üncüsü gerçekleştirilecek

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 23. Topçam Şenlikleri'nin 28 Temmuz Cuma günü başlayacağını ve 10 gün süreceğini söyledi.

Eroğlu, yaptığı duyuruda, saat 18.00'de Taşhan önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak şenliklerde esnaf stantlarının açılışının yapılacağını, mehter gösterileri, halk oyunları gösterileri ile devam edeceğini belirtti.

İlk günden sonra etkinliklerin saat 13.00'te başlayıp 24.00'e kadar süreceğini aktaran Eroğlu, "Etkinliklerin ilk saatlerinde çocuklarımız oyun gruplarında eğlenecekler. Kano yarışları, ok atma, su topu, bisiklet sürme gibi çeşitli yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şenliklerimizde şehrimizin gastronomisinin ön plana çıktığı iki tür yarışmamız var. Bu yarışmalardan ilki hem üniversitemizden hem de sektörden jürilerin nezaretinde düzenleyeceğimiz yemek yarışmaları. Bu yarışmada şehrimizin mutfağına ait Tokat kebabı, Tokat çöreği, baklalı sarma, etli Ssarma, Tokat batı, tırtıl tatlısı gibi kategorilerde internet sitesinden başvuru yapan hemşehrilerimizin katılacağı lezzet yarışmamızı yapacağız. Tokat domatesi, Tokat yaprağı, Tokat şeftalisi, Tokat biberi, Tokat çileği gibi kategorilerde de çiftçilerimiz yarışacak." dedi.

Eroğlu, Kanal Tokat'taki etkinlik alanında gerçekleştirecekleri şenliklere tüm vatandaşları davet etti.