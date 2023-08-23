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        Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:52
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        Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde anız yangını çıktı.

        Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyünde çıkan anız yangını yaklaşık 20 dönüm boş araziye yayıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Reşadiye ile Bozçalı belediyesi itfaiyesi, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Reşadiye İl Özel İdaresi ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın ormanlık alana sıçramadan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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