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        Tokatlı iş insanları Tokat-İzmir arasında uçuş seferi istiyor

        Tokatlı iş insanlarının Tokat-İzmir arasına uçuş seferi konulması talebiyle Pegasus Hava Yolları yöneticileriyle görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:29
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        Tokatlı iş insanları Tokat-İzmir arasında uçuş seferi istiyor
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        Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere, Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, Erbaa TSO Başkanı Gökalp Coşkun, Turhal TSO Başkanı Erol Ayten ve Zile TSO Başkanı Necati Bice’den oluşan heyet, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk ile İstanbul’da bir araya geldi.

        Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere, yaptığı değerlendirmede, "İzmir’de yaşayan Tokatlı sayısının oldukça fazla olduğunu ve İzmir seferlerinin başlamasıyla birlikte tıpkı İstanbul seferlerinde olduğu kadar doluluk oranlarına ulaşılacağını Güliz Hanım’a ilettik. Haftada 4 gün İzmir-Tokat ve Tokat-İzmir arası uçuş istedik. Güliz Hanım bizleri çok iyi karşıladı ve fizibilite ekibini Tokat’a en kısa sürede yönlendireceğini iletti. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışma sonrasında nihai sonuç netleşecek. Şehrimiz için hayırlı olsun diliyor, İzmir’e direkt uçuşların gerçekleşmesi için bizlerle birlikte İstanbul'a gelen oda ve borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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