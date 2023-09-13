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        Tokat'ta Almus Baraj Gölü'ne 800 bin yavru sazan bırakıldı

        Tokat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Almus Baraj Gölü'ne 800 bin yavru sazan bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:07
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        Tokat'ta Almus Baraj Gölü'ne 800 bin yavru sazan bırakıldı
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, balıkların İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce suya bırakılması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Almus Barajı'nın Cumhuriyet tarihinin ilk barajları arasında yer aldığını söyledi.

        Barajın 1967'den beri Tokat Ovası'nı sulamaya devam ettiğini dile getiren Hatipoğlu, "Burada balıkçılığın bu noktalara geliyor olması, gururlandırıcı bir husus. Bizler de hem su kaynaklarının korunması hem de çok daha verimli şekilde ekonomiye kazandırılması hususunda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Doğası, ormanları, su kaynakları ile bir cennet köşesi olan Tokat'ımızı daha ileri götürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Halil İbrahim Sever de göllerde balıklaştırma çalışmaları kapsamında bu yıl Tokat'a 1 milyon yavru balık tahsis edildiğini vurgulayarak, "Tahsis edilen balıkların 800 binini baraj gölüne bırakacağız. 200 bin balığı da diğer göletlerimize dün bıraktık." ifadesini kullandı.

        Tokat genelinde 31'i Almus'ta olmak üzere 48 su ürünleri işletmesi bulunduğuna dikkati çeken Sever, "Bu işletmelerimize 2022 yılı için tarımsal destek kapsamında 3 milyon lira ödeme yapıldı. Bu kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İç sularımızda üretilen balığın 8 bin tonluk kısmı burada üretiliyor. Bu da Tokat'ı balık üretiminde Türkiye 4'üncüsü yapıyor." diye konuştu.

        Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Selim Kepenek ise Almus Baraj Gölü'ne yavru balıkların bırakıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Baraj gölümüzde faaliyet gösteren kooperatifimizde 18'i kayıtlı üyemiz, 14 kayıtlı teknemiz var. Bu teknelerimiz sazan ve yayın balığı avcılığı ile iştigal ediyor. Toplamda 35 ton avlanabilir sazan ve yayın stokumuz var. Avlanılabilir stoku artırabilmek ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek için Bakanlığımızın projesi kapsamında sazan yavrularını baraj gölüne bırakıyoruz."

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer de baraj gölünün 1 milyar metreküp su haznesine sahip olduğunu belirterek, göle bırakılan balıkların balıkçılara ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından yavru sazanlar baraj gölüne bırakıldı.

        Törene Tokat Vali Yardımcısı ve Almus Kaymakam Vekili Kaya Çelik, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal ile balıkçılar katıldı.

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