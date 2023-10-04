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        Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği, Kahramanmaraş'ta mescit yaptıracak

        Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan, Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta mescit yaptırmak için çalışmalara başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:31
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        Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği, Kahramanmaraş'ta mescit yaptıracak
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        Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan, Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta mescit yaptırmak için çalışmalara başladı

        Tokat Valiliği ve Kahramanmaraş Valiliğinden alınan izin sonrasında Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde bulunan konteyner kentte mescit yaptırmak için harekete geçildi.

        Şehit Polis Memuru Niyazi Petek’in adının verileceği mescit için Tokat Valiliğinin oluruyla bağış kampanyası başlatıldı.

        Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği Başkanı Zeynel Bayramoğlu, "Dernek olarak 2 Şubat’ta ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle deprem bölgesine toplam 14 tır yardım malzemesi götürdük. Yardım malzemesi olarak odun, su, gıda malzemeleri, kahvaltılık, temizlik ürünleri, meyve götürerek tek tek çadırlara ve konteyner kentlere birinci elden teslim ettik." dedi.

        Son olarak aşure gününde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde konteyner kentte 3 bin kişiye sıcak aşure dağıtımı yaptıklarını aktaran Bayramoğlu, "Burada konteyner kentte bulunan mescidin çok küçük olduğunu ve cemaatin sıcakta dışarıda namaz kıldığını gördük. Hemen buraya 250 metrekarelik bir mescit yapılması için girişimlerde bulunarak Tokat Valiliğinden gerekli izinlerimizi aldık. İnşallah ekim ayı içinde mescidi tamamlayıp hizmete sokmak istiyoruz. Bunun için tüm hayırsever kardeşlerimizden az çok demeden destek bekliyoruz." diye konuştu.

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