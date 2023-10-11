Başçiftlik Hükümet Konağı inşaatı başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yeni hükümet konağının inşaatı başladı.

Başçiftlik Hükümet Konağının yapımı için 2021'de yapılan ihaleyi kazanan firmanın daha sonra çekilmesi üzerine yeniden ihale süreci başlatıldı.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından 13 Eylül'de açık ihale usulüyle yeniden ihaleye çıkıldı.

İhale sürecinin tamamlanmasıyla 2 bin 242 metrekare alanda zemin ve üç katlı binanın yapımına başlandı.

Başçiftlik Hükümet Konağı inşaatının, 35 milyon 560 bin 660 lira yatırım bedeli bulunuyor.