Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaa'da öğrenciler hayvan barınağının duvarlarına resim çizdiler

        Erbaa Belediyesi ve Erbaa Merkez Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarında boyama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaa'da öğrenciler hayvan barınağının duvarlarına resim çizdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erbaa Belediyesi ve Erbaa Merkez Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarında boyama çalışması yaptı.

        Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarları, Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencilerince kedi, köpek ile çeşitli figürlerin yer aldığı resimlerle renklendirildi.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, barınaklarını öğrencilerin ziyaret ettiğini ancak yapılan çalışma ile ilkokul ve okul öncesi öğrencilerinin ziyaretlerine başka bir sebep daha vesile olacağını söyledi.

        Duvarlara yapılan resimlerle ayrı bir hava oluştuğunu vurgulayan Karagöl, "Bu çalışmayı hocalarımız, öğrencilerimizle yaptı. Lise öğrencilerimiz, çocuklar ile hayvanların sevgisini gösteren resimlerle buranın daha canlı, daha temiz, daha tertipli olduğunu gösterir şekilde çalışma yaptılar. İnşallah daha çok öğrencimiz ziyaret edecek, daha çok hayvan sevgisini aşılayacağız." dedi.

        Erbaa Merkez Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Küşat Eraslan ise çalışmayı hayvanları koruma ve insanlarla iletişimi artırmak amacıyla yaptıklarını anlatarak, "Faydalı olduğunu düşünüyorum. Çalışmada 3 günde 45 öğrencimiz yer aldı." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi
        Coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Turhal'a 3. etap sanayi sitesi yapılacak
        Turhal'a 3. etap sanayi sitesi yapılacak
        TOGÜ'de dil kafe açıldı
        TOGÜ'de dil kafe açıldı
        Ormanda odun keserken vuruldu
        Ormanda odun keserken vuruldu
        TOGÜ'de "3. Uluslararası Erasmus Personel Haftası" etkinliği düzenlendi
        TOGÜ'de "3. Uluslararası Erasmus Personel Haftası" etkinliği düzenlendi