Erbaa'da öğrenciler hayvan barınağının duvarlarına resim çizdiler Erbaa Belediyesi ve Erbaa Merkez Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarında boyama çalışması yaptı.

Erbaa Belediyesi ve Erbaa Merkez Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarında boyama çalışması yaptı.

Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarları, Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencilerince kedi, köpek ile çeşitli figürlerin yer aldığı resimlerle renklendirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, barınaklarını öğrencilerin ziyaret ettiğini ancak yapılan çalışma ile ilkokul ve okul öncesi öğrencilerinin ziyaretlerine başka bir sebep daha vesile olacağını söyledi.

Duvarlara yapılan resimlerle ayrı bir hava oluştuğunu vurgulayan Karagöl, "Bu çalışmayı hocalarımız, öğrencilerimizle yaptı. Lise öğrencilerimiz, çocuklar ile hayvanların sevgisini gösteren resimlerle buranın daha canlı, daha temiz, daha tertipli olduğunu gösterir şekilde çalışma yaptılar. İnşallah daha çok öğrencimiz ziyaret edecek, daha çok hayvan sevgisini aşılayacağız." dedi.

Erbaa Merkez Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Küşat Eraslan ise çalışmayı hayvanları koruma ve insanlarla iletişimi artırmak amacıyla yaptıklarını anlatarak, "Faydalı olduğunu düşünüyorum. Çalışmada 3 günde 45 öğrencimiz yer aldı." ifadesini kullandı.