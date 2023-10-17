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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gençlerle basketbol oynadı

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle basketbol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:12
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gençlerle basketbol oynadı
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        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle basketbol oynadı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, sosyal medya hesabından, Perakende Mahallesi'nde belediye tarafından inşa edilen spor salonunda gençleri basketbol maçına davet etti.

        Gençler, Eroğlu'nun davetine sosyal medyada yaptıkları yorumlarla katılacaklarını belirten ve kura çekiminde çıkan 9 genç, Eroğlu ile maç gerçekleştirdi. Maçın kazananı ise Eroğlu'nun rakibi olan takım oldu.

        Eroğlu, maç sonunda gençlere basketbol topu hediye etti, oyunculara ve maçı izlemeye gelenlere baklava ikramında bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, "Geçtiğimiz cuma meydan okuma yapmıştık. Sporu seven, basketbolu seven gençleri maça davet etmiştik. Birbirinden değerli 9 kardeşimiz ve ben 10'ar dakikadan 4 periyot maç yaptık. Hocalarımız da sağ olsun, hakemlik yaptı. Her şey kuralına uygun olarak gerçekleşti. Sonuç itibarıyla 53-44 yenildik." ifadesini kullandı.

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