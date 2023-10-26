Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.H. ile E.O.Ç'nin evlerine ve iş yerlerinde arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları aramada, 678,56 gram metamfetamin, 465,38 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, 9 şarjör, silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O.Ç. tutuklandı, O.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.