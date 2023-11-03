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        Turhal Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde devlet hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:20
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        Turhal Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde devlet hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildiği bildirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamada, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından anne dostu hastane çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda yapılan bakanlık değerlendirmesi sonucunda Turhal Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildiği kaydedildi.

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