Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi Danişment Gazi Bulvarı'nda Mustafa Altun'a ait iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evden çıkartılan ve dumandan etkilenen Altun, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydan geldi.