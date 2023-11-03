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        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:50
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        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bağlar Mahallesi Danişment Gazi Bulvarı'nda Mustafa Altun'a ait iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evden çıkartılan ve dumandan etkilenen Altun, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydan geldi.

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