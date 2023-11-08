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        Karabağ Zaferi'nin 3. yılı Tokat'ta söyleşiyle anıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:42
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        Karabağ Zaferi'nin 3. yılı Tokat'ta söyleşiyle anıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla söyleşi düzenlendi.

        Başta Azerbaycanlı öğrenciler olmak üzere TOGÜ'de eğitim gören Türk dünyasından öğrencilerin katılımıyla Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi.

        TOGÜ Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Karabağ'da uzun yıllar süren acıdan sonra mutluluk yaşandığını söyledi.

        Karabağ'da 44 gün süren savaş sonrasında, "Artık Karabağ Azerbaycan'dır" dediklerini anlatan Sönmez, "Azerbaycan toprakları kurtarılarak Türk dünyasının kalan parçası tamamlanmış oldu. Üniversite olarak bu ve benzeri çalışmalarla Türk dünyası çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        TOGÜ'de 4 yıldır eğitim gören Eğitim Fakültesi öğrencisi Azerbaycanlı Seymur Aghayev da Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğini asla unutmayacaklarını vurgulayarak, "Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türk-İslam dünyasının zaferidir. Türkiye'nin de Azerbaycan'a verdiği destekleri, manevi destekleri asla unutamayız." ifadesini kullandı.

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