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        Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:34
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        Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 52 BN 727 plakalı minibüs, Ordu'nun Kumru ilçesine giderken şarampole devrildi.

        Araçta bulunan Atıf B, kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        Yaralı İsmail A. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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