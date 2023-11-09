Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 52 BN 727 plakalı minibüs, Ordu'nun Kumru ilçesine giderken şarampole devrildi.

Araçta bulunan Atıf B, kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Yaralı İsmail A. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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