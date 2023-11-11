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        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşilyurt'ta 111 fidan dikildi

        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 111 sedir çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:01
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        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşilyurt'ta 111 fidan dikildi
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        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 111 sedir çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kaymakam Murathan Cebeci ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Bu kapsamda öğrenciler, Artova Orman İşletme Şefliği personelinin himayesinde 111 sedir çam fidanını toprakla buluşturdu.

        Kaymakam Cebeci, etkinliğin ardından çocuklara ağaç dikmenin öneminden bahsederek, çam sediri fidanı hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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