Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşilyurt'ta 111 fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 111 sedir çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kaymakam Murathan Cebeci ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda öğrenciler, Artova Orman İşletme Şefliği personelinin himayesinde 111 sedir çam fidanını toprakla buluşturdu.

Kaymakam Cebeci, etkinliğin ardından çocuklara ağaç dikmenin öneminden bahsederek, çam sediri fidanı hediye etti.

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