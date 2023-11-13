Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Çevreli Beldesi Şahne Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yangını çıktı. Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Çevreli Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ederken Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler de yangın alanına sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğü işçisi İlhan Ayhan Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı
        Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı
        Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Turhal'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Turhal'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Başçiftlik'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Başçiftlik'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Almus ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan dikildi
        Almus ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan dikildi
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşilyurt'ta 111 fidan dikildi
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşilyurt'ta 111 fidan dikildi