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        Erbaa'da 6 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 6 bin fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:00
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        Erbaa'da 6 bin fidan toprakla buluşturuldu
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 6 bin fidan dikildi.

        Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Orman İşetme Müdürlüğünce Tepekışla mevkisinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle 6 bin fidan dikti.

        Demirayak, törende yaptığı konuşmada, doğanın korunmasının insanların ödevi olduğunu söyledi.

        Herkesin fidan dikmesi gerektiğini belirten Demirayak, "Doğa bize emanettir. Doğayı korumak bir ödevdir. Biz her sene Erbaamızda 20 bin fidanı toprakla buluşturup bu milli ödevi yerine getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çıtayı daha da yükseltiriz." dedi.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise dikilen fidanların Türkiye Cumhuriyeti gibi gelişip birer ulu çınara dönüşmesini temenni etti.

        Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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