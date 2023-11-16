Tokat'ta üzerine çatı duvarı çöken kişi hayatını kaybetti

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, çatı duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Mehmet Yavuz Caddesi’nde kendi evinin inşaatında çalışan Sakin Yavuz (42), çatı duvarının üzerine çökmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Başçiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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