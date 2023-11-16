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        Tokat'ta üzerine çatı duvarı çöken kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, çatı duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:50
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        Tokat'ta üzerine çatı duvarı çöken kişi hayatını kaybetti
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, çatı duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hacı Mehmet Yavuz Caddesi’nde kendi evinin inşaatında çalışan Sakin Yavuz (42), çatı duvarının üzerine çökmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Başçiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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