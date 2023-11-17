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        Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:00
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        Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu.

        Dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde havanın soğumasıyla Yeni Yayla mevkisinde kar yağışına dönüştü.

        Yaylada piknik yapan bir grup genç kar yağışıyla karşılaştılar.

        Piknik yapan gençlerden Adem Yıldız, "Akşam saatlerinde yaylaya geldiğimizde yağmur yağıyordu ve dışarı hiç çıkmadık. Gece saatlerinde dışarı baktığımızda her yer bembeyaz olmuştu. Yılın ilk kar yağışıyla yaylada karşılaşmak değişik bir anı oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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