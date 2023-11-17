Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu.

Dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde havanın soğumasıyla Yeni Yayla mevkisinde kar yağışına dönüştü.

Yaylada piknik yapan bir grup genç kar yağışıyla karşılaştılar.

Piknik yapan gençlerden Adem Yıldız, "Akşam saatlerinde yaylaya geldiğimizde yağmur yağıyordu ve dışarı hiç çıkmadık. Gece saatlerinde dışarı baktığımızda her yer bembeyaz olmuştu. Yılın ilk kar yağışıyla yaylada karşılaşmak değişik bir anı oldu." dedi.