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        Tokat polisinden gerçeği aratmayan tatbikat

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:09 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:46
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        Tokat polisinden gerçeği aratmayan tatbikat
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        Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. Tokat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlendiği bildirildi.

        Tatbikatta toplumsal olaylara müdahale senaryosu gereği, göz yaşartıcı gaz kullanımı ile müdahale teknik ve taktikleri tatbikatta yer aldı.

        Tatbikat, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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