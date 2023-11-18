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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:26
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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        D-100 Karayolu Çalkara köyü mevkisinde Erbaa istikametinden Taşova istikametine gitmekte olan Ender Şeker yönetimindeki 37 DS 050 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Kamil Akkuş idaresindeki 34 EG 1255 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü Akkuş ve yanında bulunan Selamet Akkuş yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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