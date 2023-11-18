Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Çalkara köyü mevkisinde Erbaa istikametinden Taşova istikametine gitmekte olan Ender Şeker yönetimindeki 37 DS 050 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Kamil Akkuş idaresindeki 34 EG 1255 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Akkuş ve yanında bulunan Selamet Akkuş yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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