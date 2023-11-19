Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

İlçenin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar kalınlığı Yeni Yayla, Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi çevresinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Fırtına ve kar yağışını yaylada bulunan vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

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