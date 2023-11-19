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        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:32
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        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçenin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Kar kalınlığı Yeni Yayla, Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi çevresinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

        Fırtına ve kar yağışını yaylada bulunan vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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