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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde afet bilgilendirme eğitimi düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik, "Afet Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:19
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde afet bilgilendirme eğitimi düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik, "Afet Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

        Fakültenin konferans salonunda düzenlenen eğitime AFAD Şube Müdürü Eyüp Pekşen ile arama kurtarma teknisyeni Mahmut Karamuklu eğitmen olarak katıldı.

        Eğitmenler, Türkiye ve Tokat'taki doğal afet riskleri konusunda katılımcılara bilgi vererek, alınabilecek tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

        Program sonunda Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Pak tarafından Pekşen ve Karamuklu'ya katılım belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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