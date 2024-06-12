Sinop'taki kazada ölen doktor Mehmet Turan Yazlak, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP’ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mehmet Turan Yazlak (29) memleketi Tokat’ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Turan Yazlak, Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobildeki Beyhan Bulut, hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Bulut yaralandı.