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        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan külliyeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:30
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        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan külliyeleri ziyaret etti.

        Çömen, ilçede bulunan Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza külliyelerine ziyarette bulundu.

        Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde 4-6 yaş öğrencilerinin düzenlediği Yerli Malı Haftası etkinliklerine katılan Çömen, minik öğrencilerle sohbet etti.

        Çömen, Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde de hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek, hafız adayları ile yemek yedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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