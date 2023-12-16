Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler
Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan külliyeleri ziyaret etti.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan külliyeleri ziyaret etti.
Çömen, ilçede bulunan Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza külliyelerine ziyarette bulundu.
Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde 4-6 yaş öğrencilerinin düzenlediği Yerli Malı Haftası etkinliklerine katılan Çömen, minik öğrencilerle sohbet etti.
Çömen, Aliyyel Mürteza Külliyesi'nde de hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek, hafız adayları ile yemek yedi.
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