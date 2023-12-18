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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:09
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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

        İlçe merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı, ilçenin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaştı.

        Kayak merkezinin bulunduğu ilçede kar yağışı sevinçle karşılanırken, kayak merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğu belirtildi.

        İlçe Özel İdare ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde önlemlerini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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