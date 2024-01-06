Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

H.M idaresindeki 60 NC 410 plakalı otomobil, Niksar 50. Yıl Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanakçı Deresi'ne devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.Y ve K.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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