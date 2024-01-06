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        Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:51
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        Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.M idaresindeki 60 NC 410 plakalı otomobil, Niksar 50. Yıl Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanakçı Deresi'ne devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.Y ve K.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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