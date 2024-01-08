Tokat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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