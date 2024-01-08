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        Tokat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:03
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        Tokat'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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