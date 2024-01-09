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        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:10
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        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde M.B. (25), M.H. (33) ve F.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, bıçakla M.B'yi boğazından hafif şekilde yaraladı.

        M.B'nin şikayeti üzerine F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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