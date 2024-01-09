Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde M.B. (25), M.H. (33) ve F.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, bıçakla M.B'yi boğazından hafif şekilde yaraladı.

M.B'nin şikayeti üzerine F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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