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        Tokat'ta Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:44
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        Tokat'ta Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

        Tokat'ta doğal gaz bulunmayan Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinin yanı sıra Başçiftlik ilçesinin Hatipli beldesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2024 yılı doğal gaz yatırım programına alındı.

        Doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığı Hatipli beldesine 2024 yılı içinde doğal gazın hanelere verilmesi hedefleniyor.

        Belde sakinleri, hizmetin gelmesinde öncülük eden milletvekilleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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