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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:28
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 806 sentetik hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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