Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 806 sentetik hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

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