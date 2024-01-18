Artova'dan çıkan krizopras taşını kadınlar işliyorlar

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan krizopras taşı kadınların elinde takıya dönüşüyor.

Artova Belediyesi 2021 yılında "Ekmeğini Taştan Çıkaranlar" projesini, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sundu.

OKA tarafından 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında proje kabul edildi. 4 milyon 475 bin 661 lira destekte bulunulan proje ile ilçede 2022 yılı Aralık ayında taş atölyesi açıldı.

Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın, AA muhabirine, atölyenin yaklaşık 2 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Atölyede ilçelerinden çıkartılan değerli bir taş olan krizopras taşını işlediklerini anlatan Yalçın, "Biz bu taşı yöresel olarak kalın diye Artova yeşili diye adlandırdık. Taşımız Artova'nın değişik yerlerinde çıkıyor. Taşın belediye ile buluşması 1 yıl önceye dayanıyor. Daha önceden bu taş değişik yerlere satılıyordu. Bu konuda çeşitli araştırmalar yaptık. Maden Tetkik Arama ekipleri ile sahayı gezdik. Gerçekten bu taş krizopras mı değil mi diye. MTA tetkiklerinden sonra gerçekten bu taş. Türkiye çapında yarı değerli değil tam değerli olan bir taş. " dedi.

Projeyi OKA ile hazırladıklarını hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanlığımızın, Bilim ve Sanayi Bakanlığımızın büyük destekleri var. Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Projemiz geçti. Taş atölyemizde 22 kadını istihdam ediyoruz." ifadesini kullandı.