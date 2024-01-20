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        Tokat'ta üniversiteli kızlar köy fırınında "soğanlı pağaç" yaptı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ve Reşadiye Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan 8 kız öğrenci, köyde kadınlarla soğanlı pağaç (yöresel ekmek) yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:05
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        Tokat'ta üniversiteli kızlar köy fırınında "soğanlı pağaç" yaptı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ve Reşadiye Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan 8 kız öğrenci, köyde kadınlarla soğanlı pağaç (yöresel ekmek) yaptı.

        "Ninemin Tarifleri Atölyesi" uygulaması kapsamında Reşadiye Kaymakamlığının desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda kalan 8 kız öğrenci, Yolüstü köyüne gitti.

        Öğrenciler, köyde kadınlar ile köy fırınında yoğurdukları hamura soğan ve çökelek kattı, daha sonra bunları pişirdi.

        Öğrencilerden Sıla Hatun Altın, AA muhabirine, bu tür etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Ablalarına teşekkür eden Altın, "Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Ninemin Tarifleri Atölyesi' kapsamında soğanlı pağaç yapmaya geldik. Buradaki ablalarımız bize yardımcı oldu. Güzel bir gün geçirdik. Evimize gittiğimizde bu tarifleri uygulayacağız." dedi.

        Köy sakinlerinden Gül Yılmaz, soğanlı pağaç yapmayı gençlere gösterdiklerini anlatarak, "Yeni nesiller de bunu öğrensin, herkes bilsin. Elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Biz de ninelerimizden bugüne yapıyoruz." diye konuştu.

        Yolüstü Köyü Muhtarı Fatih Yılmaz, kaymakamlık ve muhtarlıkları tarafından desteklenen "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kapsamında yurtta kalan öğrenciler ve köydeki kadınların yöresel soğanlı pağaç yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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