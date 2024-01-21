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        Tokat'ta ormanda kamp kuran kişi, yanına gelen tilkiyi besledi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ormanda kamp kuran kişi, yanına yaklaşan tilkiyi beslediği anı cep telefonuyla görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:47
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        Tokat'ta ormanda kamp kuran kişi, yanına gelen tilkiyi besledi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ormanda kamp kuran kişi, yanına yaklaşan tilkiyi beslediği anı cep telefonuyla görüntüledi.

        İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Karaçam ormanında kamp kuran Adem Yıldız, yaptığı yemeğin kokusunu alan tilkinin kamp etrafında dolaştığını fark etti.

        Yemek yediği sırada tilkinin daha da yaklaştığını gören Yıldız, eliyle uzattığı ekmeği tilkiye verdi.

        Yıldız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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