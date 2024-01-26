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        Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:38
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        Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Karacaören mevkisinde Yunus Emre Cansu'nun kullandığı 60 DE 493 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak devrildi.

        Kazada sürücü ve beraberindeki Ahmet Kaya yaralandı.

        Yaralıların tedavisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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