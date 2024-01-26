Tokat'ta minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Karacaören mevkisinde Yunus Emre Cansu'nun kullandığı 60 DE 493 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak devrildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki Ahmet Kaya yaralandı.

Yaralıların tedavisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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