Tokat'ta çocukların kızak keyfi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar en çok kızakla kayan çocukları sevindirdi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar en çok kızakla kayan çocukları sevindirdi.
Çocuklar, yağışın ardından kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak keyifli vakit geçirdi.
Uzun zamandır kar yağmasını beklediğini belirten Mustafa Enes Açıkel, kızak yaparak arkadaşlarıyla eğlendiğini ifade etti.
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