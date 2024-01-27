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        Tokat'ta çocukların kızak keyfi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar en çok kızakla kayan çocukları sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:33
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        Tokat'ta çocukların kızak keyfi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar en çok kızakla kayan çocukları sevindirdi.

        Çocuklar, yağışın ardından kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Uzun zamandır kar yağmasını beklediğini belirten Mustafa Enes Açıkel, kızak yaparak arkadaşlarıyla eğlendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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