Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Çetinkaya, katkıları dolayısıyla teşekkür ettiği Yılmaz'a Teknofest montu armağan etti.

Prof. Dr. Yılmaz, makamında kabul ettiği Çetinkaya ile Teknofest projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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