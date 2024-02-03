Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, T3 Vakfı Teknofest Tokat Koordinatörü Furkan Çetinkaya ile görüştü.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, T3 Vakfı Teknofest Tokat Koordinatörü Furkan Çetinkaya ile görüştü.
Prof. Dr. Yılmaz, makamında kabul ettiği Çetinkaya ile Teknofest projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Çetinkaya, katkıları dolayısıyla teşekkür ettiği Yılmaz'a Teknofest montu armağan etti.
Prof. Dr. Yılmaz ise Çetinkaya'ya çalışmalarında başarı diledi.
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