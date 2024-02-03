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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, T3 Vakfı Teknofest Tokat Koordinatörü Furkan Çetinkaya ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:12
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, T3 Vakfı Teknofest Tokat Koordinatörü Furkan Çetinkaya ile görüştü.

        Prof. Dr. Yılmaz, makamında kabul ettiği Çetinkaya ile Teknofest projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

        Çetinkaya, katkıları dolayısıyla teşekkür ettiği Yılmaz'a Teknofest montu armağan etti.

        Prof. Dr. Yılmaz ise Çetinkaya'ya çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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