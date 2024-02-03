Tokat'ta kar etkili oluyor

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde ve Niksar-Başçiftlik kara yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlatıldı.

Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

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