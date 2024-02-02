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        Yeşilyurt Kaymakamı Cebeci, okullardaki çalışmaları inceledi

        Tokat'ın Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, okullarda devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:25
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        Yeşilyurt Kaymakamı Cebeci, okullardaki çalışmaları inceledi
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        Tokat'ın Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, okullarda devam eden çalışmaları inceledi.

        Cebeci, ilçedeki okulları ziyaret ederek, ikinci dönem hazırlıkları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'tan bilgi aldı.

        Okulları ikinci döneme hazır hale getirdiklerini belirten Cebeci, "Öğrencilerin daha iyi imkanlarla eğitim öğretime devam etmeleri için okullarımızdaki çalışmalar devam ediyor. Eksikleri yerinde denetledik. Bunların en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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