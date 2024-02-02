Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde R.K'nin kullandığı 52 HK 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ve beraberindeki N.K. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki hastanede tedavi altına alındı.
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