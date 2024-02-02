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        Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:29
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        Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde R.K'nin kullandığı 52 HK 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Sürücü ve beraberindeki N.K. ve B.K. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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