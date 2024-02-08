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        Tokat'ta kırsal alanda gezen karacalar görüntülendi

        Tokat'ın Reşadiye ilçesi kırsalında gezen karacalar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:57
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        Tokat'ta kırsal alanda gezen karacalar görüntülendi
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesi kırsalında gezen karacalar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Mehmet Erdağ, kırsal alanda otomobille giderken 3 karaca gördü.

        Erdağ, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karacalar bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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