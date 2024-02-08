Tokat'ta kırsal alanda gezen karacalar görüntülendi
Tokat'ın Reşadiye ilçesi kırsalında gezen karacalar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi kırsalında gezen karacalar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mehmet Erdağ, kırsal alanda otomobille giderken 3 karaca gördü.
Erdağ, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karacalar bir süre sonra gözden kayboldu.
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