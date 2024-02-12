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        Tokat'ta 16 yaşındaki gencin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Tokat'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki gencin öldüğü, 17 yaşındaki gencin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:18
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        Tokat'ta 16 yaşındaki gencin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Tokat'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki gencin öldüğü, 17 yaşındaki gencin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda 10 Şubat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Berkay P'nin hayatını kaybettiği, arkadaşı Hasan E'nin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçen motosiklete otomobilin çarpması yer alıyor.

        Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda 10 Şubat'ta Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçen ehliyetsiz sürücü Berkay P. (16) yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada Berkay P. hayatını kaybetmiş, yanındaki arkadaşı Hasan E. (17) ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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