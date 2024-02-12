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        Tokatlı floor curling sporcular Sivas'ta bölge ikinciliği kazandı

        Tokat Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Gençler A Erkek Floor Curling Takımı, Sivas'ta yapılan müsabakalarda bölge ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:38
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        Tokatlı floor curling sporcular Sivas'ta bölge ikinciliği kazandı
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        Tokat Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Gençler A Erkek Floor Curling Takımı, Sivas'ta yapılan müsabakalarda bölge ikincisi oldu.

        Okullararası Gençler Floor Curling Grup müsabakalarında, genç erkeler kategorisinde 48 takım arasından ikinci olan Tokat Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı 8 Mart'ta Bursa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Tokat'ı temsil edecek.

        Müsabakalardan bölge ikinciliği elde eden takım öğrencileri Enes Yüksel Memiş, Yusuf Şimşek ve Yasin Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar'ı ziyaret etti.

        Takım halinde bölge ikinciliği elde eden sporcuları tebrik eden Avşar, Türkiye Şampiyonası’nda öğrencilere başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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