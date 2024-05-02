Tokat'ta sağanak etkili oldu
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak sonrası sel oluştu.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak sonrası sel oluştu.
Sulusaray'da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Buğdaylı köyünde sağanak sonrası ekili arazilerde sel suları etkili oldu.
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