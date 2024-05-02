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        Tokat'ta sağanak etkili oldu

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak sonrası sel oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:49
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        Tokat'ta sağanak etkili oldu
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak sonrası sel oluştu.

        Sulusaray'da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Buğdaylı köyünde sağanak sonrası ekili arazilerde sel suları etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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