Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Sanayi sitesinde E.E. idaresindeki seyir halindeki 34 LDU 98 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı
        Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada yaralandı
        Mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada yaralandı
        Tokat'ta evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        TOGÜ, ABD ve Avrupa'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrencileri Tok...
        TOGÜ, ABD ve Avrupa'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrencileri Tok...
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'ndeki balık ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı
        Tokat'ta kazalar KGYS kameralarında
        Tokat'ta kazalar KGYS kameralarında