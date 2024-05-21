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        Almus'ta bahar temizliği yapıldı

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde, il genelinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, Almus ilçesinde bahar temziliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:15
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        Almus'ta bahar temizliği yapıldı
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde, il genelinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, Almus ilçesinde bahar temziliği yapıldı.

        Toplumsal farkındalığı ve çevre bilincini vatandaşlarla gençlere aşılamak adına hayata geçirilen "Almus'ta Bahar Temizliği" projesi, Kaymakamlık öncülüğünde gençlerin, vatandaşların ve kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Süleyman Arslan Parkı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksekokulu arasında bulunan yürüyüş yolu ve yol kenarlarındaki çöpler, gençler ve vatandaşların katılımıyla temizlendi.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Dönem dönem ilçemizin merkezi ve köylerinde temizlik yapıyoruz. Fakat ziyaretçi sayısının çokluğunu ve arazinin genişliğini düşündüğünüz zaman temizliğin ne kadar zor olduğunu hepiniz takdir edersiniz. En güzel temizlik aslında hiç kirletmemek." dedi.

        Doğa yürüyüşü yapanlar, arazi araçlarıyla tura katılanlar, tarlasına bahçesine gidenlere kadar herkesin çevreyle ilgili duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çömen, "Bu atıkların doğada yok olması çok mümkün değil. İlçemizde yaşayan ve ziyaret amaçlı gelen tüm vatandaşlarımızı yeşili ve mavisiyle büyüleyici doğal güzelliğe sahip Almus'umuzu daha temiz tutmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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