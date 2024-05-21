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        Tokat'ta "Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi"nin protokolü imzalandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında, "Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:48
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        Tokat'ta "Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi"nin protokolü imzalandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde Belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında, "Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        DOKAP tarafından desteklenen, Pazar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projenin protokolü, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar tarafından imzalandı.

        Projede 250 metrekarelik iki polikarbon sera, iklimlendirme tarımsal aletleri ve eğitim binası yapılacak. Seralarda gıda üretimi eğitim çalışmaları ile üretim yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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