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        5'i jandarma, 7 kişinin yaralandığı patlamada, tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5'i jandarma, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:05
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        5'i jandarma, 7 kişinin yaralandığı patlamada, tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5’i jandarma, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Yaralanan Sefa Can Karaçoban ile eski eşinin ilişkisi olduğu öne sürülen İsmail Güreldi (50) “Ahmet’in bağ evine kesinlikle gitmedim, bomba işlerinden anlamam. Sefa’yı da tehdit etmedim” dedi. Diğer şüpheli Tuncay Öztürk (38) de suçlamaları reddetti.

        Olay, 18 Mayıs saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını cep telefonuyla arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan 3 jandarma ile 2 sivil, Tokat’a sevk edildi. Yaralılardan Jandarma Astsubay Mustafa Evkay, Erbaa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma uzman çavuşlardan Muhammed Avcı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Burak Muslurget, Sezer Ertürk ve Alperen Songül de Ankara’ya sevk edildi.

        İLİŞKİ İDDİASI

        Yapılan araştırmada Sefa Can Karaçoban'ın, İsmail Güreldi'nin boşandığı K.G. ile ilişki yaşadığı iddialarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler İsmail Güreldi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güreldi ile yanındaki Turgay Öztürk (38), Samsun’da yakalandı. İki şüphelinin olaydan bir gün önce 17 Mayıs’ta otomobille Erbaa’ya geldikleri, 18 Mayıs saat 02.00’de Karayaka’dan ayrılarak Samsun’a gittikleri belirlendi. İlçeye getirilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanarak Çamlıbel T tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        İsmail Güreldi’nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 3 yıl önce eşinin kendisini Sefa Can Karaçoban ile aldattığını, uyardığını, daha sonra eski eşinin kendisini başka biriyle daha aldatınca boşandığını belirten Güreldi, Turgay Öztürk’ün ortağı olduğunu, birlikte Samsun’da otel işlettiklerini, 17 Mayıs günü ortağı ile Samsun’dan yola çıkıp Erbaa’ya geldiklerini söyledi. Daha sonra Karayaka beldesinin yakınlarındaki kanal kenarında içki içtiklerini anlatan Güreldi, "Sefa ve Ahmet’in bağ evine kesinlikle gitmedim, bomba işlerinden anlamam. Sefa’yı da tehdit etmedim” dedi.

        ‘BİZ HİÇBİR YERE SANDIK BIRAKMADIK’

        Ortağının anlattıklarını tekrarlayan Tuncay Öztürk de "Biz kesinlikle olay günü hiçbir yere sandık bırakmadık. Alkol aldıktan sonra doğrudan Samsun'a döndük" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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