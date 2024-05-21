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        "Tokat Kadın Kooperatifleri" ve "Tokat Komana" markaları tanıtıldı

        Tokat Valiliği öncülüğünde faaliyetlerine devam eden kadın kooperatiflerinin satış mağazası açılarak "Tokat Kadın Kooperatifleri" ve "Tokat Komana" markaları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:00
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        "Tokat Kadın Kooperatifleri" ve "Tokat Komana" markaları tanıtıldı
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        Tokat Valiliği öncülüğünde faaliyetlerine devam eden kadın kooperatiflerinin satış mağazası açılarak "Tokat Kadın Kooperatifleri" ve "Tokat Komana" markaları tanıtıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu, Taşhan'ın girişinde gerçekleştirilen açılış programında yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin önemine işaret etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, ülke genelinde kadın kooperatiflerini teşvik etmek için kapsamlı çalışmalar yapıldığına değinen Hatipoğlu, Tokat'ta da bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Hatipoğlu, "Bu kooperatifleri daha üretken ve etkin hale getirebilmek için çeşitli çalışmalar yaptık. Kadınlarımızın üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik eğitimler düzenledik. Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin pazara ulaşması konusunda İl Özel İdaresi bünyesindeki MEPASAN önemli rol oynuyor. Taşhan'ın tarihi dokusu içinde açılan satış mağazasında, 17 kadın kooperatifinin ürettiği ürünler satışa sunulacak. Burada pestil haline getirilmiş kuşburnu, ceviz gibi pek çok ürünümüz var. Bu ürünler, yeni pazarlama teknikleriyle satışa sunulacak. Tüm kooperatiflerimizin ürünleri 'Tokat Kadın Kooperatifleri' markasıyla pazarlanacak." diye konuştu.

        Kozmetik alanında da "Tokat Komana" markasının oluşturulduğunu ve ilk etapta kolonya ve sabun üretildiğini aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Komana ismi Tokat'ın tarihi yerleşim alanlarından biri ve milattan önce 4 bin yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip. Tokat Komana markasıyla çok özel ürünler üretmeye başladık. Bu markanın gücünü artırmak ve pazarlama alanı oluşturmak için her türlü desteği sağlayacağız. Tokat'ın pek çok yöresel markası var. Karayaka kuzusunun eti ulusal zincir marketlerde satılmaya başlandı. Tokat Kadın Kooperatifleri markasının da ülke genelindeki zincir marketlerde yerini almasını umuyoruz. Tokat yaprağı veya Erbaa yaprağı, ülkemizde en çok aranan yapraklardan biri. Bu yaprakların zincir marketler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılması büyük bir özellik ve güzellik olacak."

        Açılışa, Vali Hatipoğlu ile eşi Ayfer Hatipoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, protokol mensupları, kurum müdürleri, kadın kooperatiflerinin başkanları, üyeler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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