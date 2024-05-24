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        Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Serçeci'nin cenazesi, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:36
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        Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Serçeci'nin cenazesi, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde toprağa verildi.

        GATA'da bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Serçeci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Serçeci'nin cenazesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Serçeci'nn ailesi ile yakınları ile İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, Yozgat ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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