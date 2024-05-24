Turhal Belediye Başkanı Ural, esnafla kahvaltıda bir araya geldi
Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, sanayi sitesinde kahvaltıda esnafla bir araya geldi.
Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, sanayi sitesinde kahvaltıda esnafla bir araya geldi.
Esnafla sohbet eden Ural, seçim sürecinde sanayi esnafının problemlerini dinlediklerini, en büyük problemin su baskınları olduğunu söyledi.
Bütçe planlarını hazırladıktan sonra sanayi sitesinin altyapısı ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını belirten Ural, "Derdimiz hizmet etmek, başka bir gayemiz yok. Öncelikle kapımız sonuna kadar esnafımıza açık. Turhal'ı birlikte fikir alışverişi yaparak en iyi şekilde yönetmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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